Türkiye İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na Ataşehir Belediyesi başvurusu!

İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na Ataşehir Belediyesi başvurusu!

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden İçişleri Bakanlığı'na Ataşehir Belediyesi başvurusu!

İstanbul Valiliği, imar yolsuzluğu iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediye çalışanları hakkında inceleme yapılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

16 Nisan 2021, Cuma 11:41 Son Güncelleme:
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Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde yaşanan Ş.D., İstanbul Valiliği'ne şikayet dilekçesi yollayarak Ataşehir Belediyesi'nin bir inşaatta imar yolsuzluğuna göz yumduğunu öne sürdü. Valilik, şikayet üzerine inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası hazırlanan ön araştırma raporunda, inşaat şirketinin projeye uymadığı belirtildi. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, ön araştırma raporuyla birlikte İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

İçişleri Bakanlığı'na gönderilen Vali Ali Yerlikaya imzalı dilekçede, "Söz konusu parselde imar planına göre 954,84 metrekare fazla emsal kullandırılması ve mahallinde yapılan incelemede 2. blokta proje aykırı olarak açık balkon şeklinde belirtilen alanların kısmen kapalı alan haline getirildiği anlaşıldığından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve sorumluluğu bulunan belediyenin ilgili diğer görevlileri hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre Ön İnceleme Yaptırılması gerektiği kanaat ve sonucuna varıldığı belirtilmiştir" denildi.

Olayı ihbar eden Ş.D.'in avukatı Hülya Yüksel, "Yapılan bu yolsuzluktan müvekkilim mağdur olmuştur. Bu mağduriyetten dolayı İçişleri Bakanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi'nden ise iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.

Uğur ŞAHİN - DHA

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