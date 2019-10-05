İstanbul Valiliğinden sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, gece saatlerinden itibaren İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) olması bekleniyor.

Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor

Yağışların pazar günü öğle saatlerinden bölgemizde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yağış anından kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Dün gece İstanbul'a 4000 şimşek ve 100 yıldırım düştü

İstanbul'da saat 01.20'den saat 03.44'e kadar 4 bin şimşek, 100 de yıldırım görüldü.