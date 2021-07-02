İstanbul Valiliği'nden son dakika yağış uyarısı yapıldı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da ve zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.







