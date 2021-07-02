Türkiye İstanbul Valiliği'nden son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul Valiliği'nden son dakika hava durumu uyarısı

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden son dakika hava durumu uyarısı

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin hava durumu uyarısını hatırlattı. Meteoroloji'nin İstanbul'a hava durumu uyarısına göre, yarın (3 Temmuz-Cumartesi) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

02 Temmuz 2021, Cuma 15:10 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden son dakika yağış uyarısı yapıldı. İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirilmelerine göre; yarın (3 Temmuz-Cumartesi) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; 03.07.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul’da ve zamanla Yalova, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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