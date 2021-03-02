İstanbul Valiliği'nden son dakika kısıtlama açıklaması
İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından normalleşme adımları ve kısıtlamalar hakkında bir paylaşımda bulundu.
02 Mart 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak açıklama yaptı. Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Cuma saat 21.00 ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır. Cumartesi günleri saat 05.00 ile 21.00 arasında kısıtlama yoktur" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/TC_istanbul/status/1366645524301025281
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