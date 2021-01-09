İstanbul Valisi Ali Yerlikaya vaka sayısında en çok düşüşün yaşandığı ilçeleri açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüsle mücadelede son durumu açıkladı. İşte vaka sayısının en çok azaldığı ilçeler.
09 Ocak 2021, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısının azaldığını, geçen haftaya oranla en çok düşüşün Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yılın ilk #filyasyon toplantısı sonrası şunu memnuniyetle söyleyebilirim. Her geçen gün vaka sayımız azalıyor. Geçen haftaya oranla en çok düşüş; Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultangazi'de" ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, en az düşüşün yaşandığı ilçeleri ise Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu olarak sıraladı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1347789541772558336