İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşılama oranı açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kentteki koronavirüs aşılamasına ilişkin son durumu paylaştı.
13 Ekim 2021, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:
İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;
65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları:
1.doz %91.6
2.doz %89.7
3.doz % 74
Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!
18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları
1.doz %50,1
2.doz %32.9
Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım.
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