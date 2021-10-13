Türkiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşılama oranı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşılama oranı açıklaması

Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aşılama oranı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kentteki koronavirüs aşılamasına ilişkin son durumu paylaştı.

13 Ekim 2021, Çarşamba 09:30 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

İstanbul’da 13 Ekim itibarıyla;

65 yaş üstü büyüklerimizin aşı oranları:

1.doz %91.6

2.doz %89.7

3.doz % 74

Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak!

18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları

1.doz %50,1

2.doz %32.9

Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım.

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