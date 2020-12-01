Türkiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatleri paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatleri paylaşımı

Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatleri paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs salgını karşısında alınan tedbirler çerçevesindeki yeni mesai saatleri hakkında açıklama yaptı.

01 Aralık 2020, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;

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2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:

10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" ifadelerini kullandı.




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