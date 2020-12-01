İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saatleri paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs salgını karşısında alınan tedbirler çerçevesindeki yeni mesai saatleri hakkında açıklama yaptı.
01 Aralık 2020, Salı 13:20 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs salgını tedbirleri kapsamında, yeni mesai saatlerini paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1333713239419613184
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