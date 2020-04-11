Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya: Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir

İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." dedi.

11 Nisan 2020, Cumartesi 01:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacağını bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da; 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 Jandarma'nın sokakta 24 saat görev başında olacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

AA


İlgili Haberler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Korona günlerinde ev hali
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Birinin bu süreci koordine etmesi şart!
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Koronavirüse karşı umut veren adımlar
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fırınlar açık olacak mı? Türkiye Fırıncılar Federasyonu açıkladı