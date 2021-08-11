Türkiye İstanbul ve Trakya için uyarı! Süper hücre geliyor...

İstanbul ve Trakya için uyarı! Süper hücre geliyor...

Türkiye

İstanbul ve Trakya için uyarı! Süper hücre geliyor...

Radara yansıyan görüntülere göre Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücrenin oluştuğu belirtildi. Yapılan son açıklamada süper hücrenin Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece'de etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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Trakya ve İstanbul açıklarında süper hücre hareketliliği yaşandı. İstanbul merkezinde beklenmeyen süper hücrenin Çorlu, Çerkezköy, Silivri, Büyükçekmece etkili olabileceği belirtilirken görüntüler radara da yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Adana’nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş, Van’ın doğusu, Hakkari’nin kuzeyi ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, yarın Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Tokat, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Sinop,Samsun ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


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