İstanbul yağışlı havanın etkisinde... Ve başladı

İstanbullular bu sabah tatlı bir sürpriz yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Avrupa yakasında kısa süre de olsa etkisini gösteren yaz yağmuru, kavurucu sıcakların ardından vatandaşları rahatlattı.

Sabah saatlerinde evden çıkan bazı vatandaşlar ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı. Kimi vatandaşlar ise dün yapılan uyarıları dikkate alıp yanına aldığı şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre kent genelinde yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 25-26 dereceye inecek.

YURT GENELİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.