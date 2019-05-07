İstanbul yağmura teslim! İşte 5 günlük hava tahmini
İstanbul'da aniden bastıran yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu yağdığı görüldü. Peki yağmur ne kadar sürecek? İşte 5 günlük hava tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili oldu.
DURAKLARA SIĞINDILAR
Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı.
DOLU DA YAĞDI
Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu etkili oldu.
İşte o anlar:
Şiddetli yağışın aniden bastırması nedeniyle çok sayıda İstanbullu zor anlar yaşadı
YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?
Öğle saatlerinden itibaren etkisini alan sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olacak. Kentte yarın öğleden sonra da yağmur geçişleri bekleniyor.
Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Ancak cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur kentte yeniden etkili olacak. Pazar günü ise hava açık ve 25 derece...
İşte 5 günlük hava durumu: