İstanbul yağmura teslim! İşte 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da öğle saatlerinden sonra gök gürültülü yağmur ve dolu etkili oldu.

DURAKLARA SIĞINDILAR

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kurtulamadı. Yenibosna'da yağmurdan korunmaya çalışanlar metrobüs duraklarına sığındı.

DOLU DA YAĞDI

Boğaz'ın üstünü kaplayan kara bulutlar yağmur bıraktı. Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde ise dolu etkili oldu.

İşte o anlar:

Şiddetli yağışın aniden bastırması nedeniyle çok sayıda İstanbullu zor anlar yaşadı

YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

Öğle saatlerinden itibaren etkisini alan sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerine kadar etkili olacak. Kentte yarın öğleden sonra da yağmur geçişleri bekleniyor.

Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Ancak cuma ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur kentte yeniden etkili olacak. Pazar günü ise hava açık ve 25 derece...

İşte 5 günlük hava durumu: