Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.

TAŞINMA 30-31 ARALIK TARİHİNDE

Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen Big Bang usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, "aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri" için kullanılacağı belirtildi.

DHA