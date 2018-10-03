  • Haberler
  • Gündem
  • İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşınma tarihi belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'nın taşınma tarihi belli oldu

İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınma 30-31 Aralık'ta yapılacak

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:02 Son Güncelleme: 03 Ekim 2018, Çarşamba 18:26
A A

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, 29 Ekim'de resmi açılışı yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınmayla ilgili havayolları da dahil havacılık kuruluşlarını toplantıya çağırdı.

TAŞINMA 30-31 ARALIK TARİHİNDE

Toplantıyla ilgili yazıda, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de törenle açılışının yapılmasının ardından, 30-31 Ekim tarihlerinde yapılması öngörülen Big Bang usulü ile taşınmanın, 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacağı, "aradaki sürecin entegre terminal tesislerinin testleri" için kullanılacağı belirtildi.

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.