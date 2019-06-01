İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak. İstenilen belgeler ve şartlar sıralanırken adaylara son gün olarak 21 Haziran tarihi verildi. İşte detaylar...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi dün "Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır." diye ilan geçti.
İlanın ardından başvuru şartları ve istenilen belgeler araştırılmaya başlandı.
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