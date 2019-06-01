İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi dün "Üniversitemiz Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır." diye ilan geçti.

İlanın ardından başvuru şartları ve istenilen belgeler araştırılmaya başlandı.