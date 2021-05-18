Türkiye İstanbul'a hava durumu için son dakika sağanak yağış uyarısı! Saat verildi

İstanbul'a hava durumu için son dakika sağanak yağış uyarısı! Saat verildi

Türkiye

İstanbul'a hava durumu için son dakika sağanak yağış uyarısı! Saat verildi

Son dakika hava durumu açıklamasına göre İstanbul'a sağanak yağış konusunda 'sarı uyarı' yapıldı. Meteoroloji İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı saati duyurdu. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'un dışında Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop için de uyarı yapıldı. İşte son dakika hava durumu İstanbul haberi...

18 Mayıs 2021, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri), zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL İÇİN SARI UYARI: SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul için 'Sarı' uyarıda bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti. İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.


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