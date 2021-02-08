Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada "Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

Salı günü kıyı bölgeleri ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz'de ise hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıkıyor.

Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış etkili olacak. İzmir, Muğla, Antalya, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te sağanak yağış etkisini gösterecek.

Hava sıcaklıkları ise perşembe günü gece saatlerinden itibaren 10 dereceye yakın düşecek.

Perşembe günü kıyı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, cuma günü yurdun büyük bir bölümüne yayılıyor.

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak.

Cumartesi günü, Düzce, Zonguldak, Bartın, Gümüşhane ve Bayburt'ta kar yağışı bekleniyor.

14 Şubat'a dikkat! Sulu kar yağışı bekleniyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Asıl kış şimdi başlıyor. Bu 10 günlük sürede yağış almadığımız zamanlarda kuru soğuk, yağış olduğu zamanlarda da kar yağışı göreceğiz" ifadesini kullandı. Çalışkan, "Henüz nereye, ne kadar yağacağı belli olmasa da, şu anki tahminlere göre; 14 Şubat'ta Karadeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin yüksek bölgelerinde ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı yoğun olacak gibi görünüyor" dedi.

Soğuk hava kaldığı sürece sık sık kar yağışları görülebileceğini belirten Çalışkan, "İstanbul bu uzun soluklu soğuk havalarda kar yağışını görecek. 14 Şubat sulu kar, 16'sında da kar yağışı tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

9-15 Şubat haftası hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 9-15 Şubat haftalık hava tahmini ise şu şekilde yer aldı:

Hava sıcaklıklarının cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.



