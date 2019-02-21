Meteoroloji bugün yaptığı açıklamada 22-28 Şubat tarihleri arasındaki hava durumuna ilişkin verileri paylaştı. Yapılan değerlendirmede "Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, ancak hafta sonunda yurdun kuzeybatısında hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji önceki günlerde yaptığı açıklama da ise bu hafta sonunu kast ederek İstanbul'da kar yağışının beklendiğini duyurmuştu. Bu gelişmeyle birlikte İstanbul'da yaşayanlar "Kar yağışı ne zaman başlayacak?" diye aratıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hafta sonu Balkanlardan soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'a kar yağışı 23 Şubat saat 12.30'dan sonra başlıyor ve aralıksız devam ediyor. Pazar günü ise saat 13 gibi kar yağışı yerini yağmura bırakıyor.