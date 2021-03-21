Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde, Trakya ile İstanbul çevrelerinde bugün kuvvetli yağış bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen Salı gece saatlerinden itibaren Trakya ve Marmara bölgesinde kar yağışının beklendiğini belirtti. Şen ayrıca, ''İstanbul’da işin içine girdi. İstanbul’da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara’nın doğusunda, Trakya’da kar tutacak. İstanbul için söz veremem. Havada kar yağışı görülür ama yerde görülmeyebilir.'' dedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in hava durumu değerlendirmesi şu şekilde:

Bugün Türkiye’nin kuzeyi yağmurlu. Yağmurlar sürekli yağış halinde, bugün böyle seyredecek. Sıcaklıklar Mart ayının 4-5 derece altında seyrediyor. Dünde Ege Bölgesi’nde kuvvetli yağışları aldık. İzmir’in Menemen ilçesi 109 kg yağış aldı.

‘HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR’

Yarın hava sıcaklıkları artıyor. Bugünkü değerlere göre 7-8 derecelik ısınma var. Bu ısınma ile yağışın cinsi değişecek. Gök gürültülü sağanak yağış olacak. Türkiye’nin büyük kısmında yağış olacak. Gök gürültülü yağış olan yerlerde baskın riski var.

SALI GÜNÜ YAĞMUR KARA DÖNÜŞECEK

Salı günü ısınma tersine dönecek, 8-12 derece düşüş olacak. Sıra dışı dediğimiz olaylar bunlardı. Bu düşüşle birlikte yine yağışlar var. Yağmur şeklinde yağışlar akşam saatlerinden itibaren kara dönüşecek.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Trakya’da kar, Marmara’da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı. İstanbul’da işin içine girdi. İstanbul’da yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Salı gecesinden sonra olabilir. İç Anadolu’da iki gün sürecek. İstanbul’da gündüz saatlerinde 5 dereceye kadar düşecek.

Kar yağışı Çarşamba Perşembe devam edecek. Cuma günü kar yağışı terk edecek. Cumartesi günü sıcaklıklar artıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI TUTAR MI?

İç Anadolu bölgesinde, Marmara’nın doğusunda, Trakya’da kar tutacak. İstanbul için söz veremem. Havada kar yağışı görülür ama yerde görülmeyebilir. Hava bayağı soğuyor. İstanbul’da yerde tutmayabilir. Şile yolu yüksek kesimlerinde tutabilir.

TRAKYA İLE İSTANBUL ÇEVRESİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde, Trakya ile İstanbul çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu öngörülüyor.

Aralıklı ve gök gürültülü sağanak öngörülen bölgede, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması, rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ile rüzgar beklendiğinden bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bugün ülke genelinde, Pazartesi günü kuzey kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) aratacak olan hava sıcaklığının, Salı gününden itibaren tüm yurtta hissedilir derecede azalacağı (6 ila 15 derece) tahmin ediliyor.

PAZARTESİ

Pazartesi günü Ege, Marmara ve Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlı hava etki gösterecek. Ardahan ve Kars'ta ise kar yağışı yaşanacak.

SALI

Sıcaklıkların daha fazla düşeceği salı günü yurt genelinde yağışlar etkisini gösteriyor. Kastamonu, Bolu, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Önümüzdeki dört gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız' derken İstanbul'a kar yağıp yağmayacağını açıkladı. İstanbul'a kar yağışı çok sınırda, yükseklerde karla karışık yağmur yapabilir ama Trakya'da ve İç Anadolu'da ve İç Ege'de kar yağışları 2 gün sürecek.

ÇARŞAMBA

Çarşamba günü yurdun büyük kesiminde kar yağışı kuvvetli şekilde etkisini gösterecek. Ankara ve Bolu'daki kar Marmara'da karla karışık yağmur olarak kendini gösterecek. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı çarşamba günü hissedilir derecede düşecek.

PERŞEMBE

Perşembe günü yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürecek. Akdeniz kıyılarında ise yer yer güneşli ve yağmurlu bir hava görülecek. Perşembe günü de başta İstanbul olmak üzere Kuzey'de karla karışık yağmur etkisini gösterecek. İç Anadolu'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava durumunu gösteren tablo ise şu şekilde:



