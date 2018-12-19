Meteoroloji dün uyarmış, bugün için İstanbul'da şiddetli rüzgar ve karla karışık yağmur uyarısında bulunmuştu. İstanbullular güne buz gibi bir havayla başladılar. Havanın daha da soğumasıyla birlikte vatandaşlar önlem almak amacıyla "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" diye aratmaya başladı.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Doğu bölgelerinde etkili olan kar yağışları dün akşam itibariyle batı bölgelerinde de etkisini göstermeye başladı. İstanbul'un yanı başı olan Tekirdağ ve Edirne'de etkili olan kar yağışları vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkisini gösteriyor. İstanbul'da gün boyunca sıcaklık 5 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıkların birkaç derece daha düşmesiyle kent genelinde yer yer kar yağışı da görülebilir. AKOM da İstanbul'la ilgili bir uyarı yayınladı. Uyarıda geç saatlerde kar yağışının beklendiği belirtildi.