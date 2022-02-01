Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 kente sarı, 2 kente ise turuncu kodlu uyarıda bulundu. Peki, İstanbul kar yeniden gelecek mi? Son durum ne? Cevabını CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen verdi.





"İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YÜKSEKLERDE OLABİLİR"

Kar esareti İstanbul'a tekrar uğrayacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen, "3 ve 4'ünde Trakya'da, yüksek olasılıkla Türkiye'nin büyük bir bölümünde kar yağışı olacak iç bölgelerde ama Marmara etkilenecek mi? Marmara'nın doğusu kar alacak ama İstanbul çok zayıf bir ihtimalle kar yağışı veya yükseklerde karla karışık yağmur olabilir" dedi.

45 KENTE SARI, 2 KENTE İSE TURUNCU KODLU UYARI

Şen, "Sıcaklık yükseldi, güneş az da olsa yüzünü gösterdi. Bu nedenle batı bölgelerimizde kar yerine yağmur daha ön plana çıktı" diye de ekledi. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Alarmın rengi 45 kent için sarı, 2 il için ise turuncu.

Prof. Dr. Şen, "Marmara'nın batısı yani Trakya, Edirne, Kırklareli, Bozcada, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur civarlarında kuvvetli yağış görünüyor. Bu yağışlar Trakya'da yani Edirne'de yarın akşam kar yağışına dönebilir. "Önümüzdeki 2 ve 3 gün batı bölgesinde yağmur yağışı kuvvetli gözüküyor" diye konuştu.



