GABORAS verilerine göre İstanbul’da hali hazırda 250 binin üzerinde tamamlanmış 1. el boş konut stoğu, yaklaşık 250 bin seviyelerinde tamamlanmak üzere olan konut stoğu var. Gayrimenkul Borsası Yönetim Kurulu Başdanışmanı Lütfi Altun, “Sağlam konutlar atıl durumda beklerken, riskli konutlarda insanların yaşamına devam etmesi kabul edilemez. İvedilikle yapılacak bir çalışma ile inşaat sektörünün dar boğaza girmesi ile oluşan 1. el ve 2. el satılık konutlardan sağlam olanlarla deprem riskli mülklerin menkulleştirilip takas edilmesiyle soruna kalıcı bir çözüm elde edebiliriz. Bankaların, sigorta şirketlerinin, kredi garanti fonu benzeri takas garanti fonu gibi yapılarının bu sürece dâhil edilmesi zorunludur. Öyle ki, riskli olarak tespit edilen yerlerde yaşayan vatandaşlara eksi faizli konut kredilerinin sağlanması süreci hızlandıracaktır” dedi.

TESPİTLER SÜRÜYOR

Öte yandan depremden sonra ilk 3 günde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 3 bin 411 ihbar geldi, incelemesi tamamlanan bin 91 bina içerisinde 95’inin ağır hasarlı, 262’inin ise az hasarlı olduğunu tespit edildi. Bu rakamlara göre; yapıların yüzde 10’u ağır, yüzde 25’i az ve yüzde 65’i hasarsız olarak gözüküyor. Bu da denetlenen yapıların yüzde 35’inin yıkılması veya güçlendirilmesi gerektiği anlamına geliyor.

Gülistan ALAGÖZ / HÜRRİYET