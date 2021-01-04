Türkiye İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi olacak

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi olacak

Türkiye

İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi olacak

İSKİ'nin Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerinde 30 saat süreyle su kesintisi olacak.

04 Ocak 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı deplase bağlantı çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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İstanbul'da su kesintisinin olacağı mahalleler

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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