Bilim Kurulu’nun önerdiği takvim doğrultusunda CoronaVac aşılarının uygulaması yoğunluklu olarak hastane ve aile sağlığı merkezlerinde devam ediyor. Bu süreçte görev alan hekimler, başlıca sıkıntının randevu oluşturmak ve yaşlılar için randevu almaktan kaçınan, ihmal eden çocukları-yakınlarından kaynaklı olabileceğini söylüyor. Genel fotoğrafı görebilmek için İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir’i arıyorum.

Dr. Demir İstanbul’da 65+ yaş grubunda aşılamanın %50 ve biraz üzeri civarda kaldığını belirterek “İzlenim ve duyumlarımız bu yönde. Oysa hedef yüzde yüz olmalı. Bunda randevu alma problemlerinin etkisi var mıdır? Vardır. Yaşlılarımızın yakınlarının ihmalkârlıkları söz konusu. İhmalkârlıktan da öte, gençlerde aşıya karşı bir tereddüt, kararsızlığın da etkisi var. Bu durumlarla karşılaşıyoruz. Oysa aşılama inanın çok önemli. Faz 3 çalışmalarının sonuçları da açıklandı. Aşının ne kadar etkili olduğu ortada” diyor.

MOBİL AŞILAMA

Peki İSTAHED Başkanı Dr. Demir’in sorunun çözümü için önerisi ne? Şöyle özetliyor:

“Sağlık Bakanlığı bu konuda daha aktif bir çalışma yaparsa gerçekten çok yararlı olur. Sosyal medyadansa, daha kolay ulaşılabilir olması açısından, TV aracılığıyla net mesajlar verilebilir, bilgilendirme yapılabilir. Evde bakım birimlerinin, belki personel sayılarını arttırarak, daha aktif çalışması, gerekirse mobil aşılama merkezleri kurularak mahallelerde aşılamaya başlanması ile sorun bir nebze çözülebilir.”

AŞI EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMALI

“Aşılama koşununda bir problem daha var ki en önemlisi de o: ‘Aşı eksikliği.’ Yeterli doz aşımız henüz yok. Belki de bu yüzden bakanlık aktif bir kampanyaya henüz başlamadı. Şu an tek çeşit aşımız var. Oysa son dönemde birçok farklı aşı onay aldı. Aşının çeşitlendirilmesi ve farklı şirketlerle anlaşma yapılması önemli. Gelişmiş ülkeler nüfusunun 2-3 katı ve uzun dönemli anlaşmalar yapıyor. Bu aşıya gelecek sene de ihtiyaç olacak. O nedenle çeşitlendirmek ve sayıyı arttırmak lazım.”

TÜM İMKÂNLARI SEFERBER ETTİK

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Özlem Sezen de 65 yaş ve üzerinin randevu almak ile alakalı bazı sıkıntılar yaşadığını duyduklarını belirterek “Özellikle 1. aşılar çok hızlı ve kolay gitti ama ikinci aşılarda bir yavaşlama gözlemledik. Alo 182 hattının çok meşgul olduğundan, çocuklarının randevu alma konusunda yardım etmediğinden bahsediyorlar. Randevusuz gelenler de oluyor. ‘Aşı yaşlılara yapılıyor mu?’, ‘Aşı olduktan sonra maske takmaya devam edecek miyiz?’, ‘Çocuklarla buluşabilecek miyiz?’ gibi sorular geliyor. Biz elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Nasıl randevu alacaklarını tarif ediyoruz. Ellerine yazıp veriyoruz hatta. ONAM kısmında (Aşı yapılanlara ‘hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma’ amacı taşıyan ve imzalatılması gereken form) bir karışıklık oluyor bazen. 182’den randevu aldıklarında ‘Mutlaka telefonunuzla gelin’ diyoruz. Onlara SMS gitmesini sağlayıp, onay alıyoruz” diyor.

GENÇLER DİKKAT

Dr. Sezen aşı kararsızlığı-tereddüdünün yakın gelecekte daha da azalmasını umduklarını belirterek, şöyle devam ediyor: “Bu virüsün neler yapabileceğini gördük. Onlarca insanı, sevdiklerimizi bizden ayırdı. Aşı olduk, her şey bitti mi? Hayır. Maske-mesafe-hijyen daha uzun süreler hayatımızın önemli bir parçası olacak. Aman dikkat! ‘Nasıl olsa aşı oldum, bitti’ diye düşünmemek lazım. Bir uyarım da gençlere: Unutmasınlar ki taşıyıcı ve bulaştırıcı olabilirler. O nedenle ziyaretlerinde dikkatli olsunlar. Evdeki büyüklerini korumak istiyorlarsa mutlaka ama mutlaka aşı olmaları konusunda destek olsunlar. Kendi sıraları gelince de lütfen aşı olmayı ihmal etmesinler.”

RANDEVU NASIL ALINIR?

RANDEVULARINIZI ALO 182 üzerinden ve mhrs.gov.tr sistemine tıklayarak alabilirsiniz. Nasıl mı?

1) “mhrs.gov.tr” ya da “enabiz.gov.tr” sitelerinden birine tıklayın.

2) Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz.

3) Ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

4) Giriş yaptıktan sonra sağ taraftaki “Hastane randevusu al” sekmesini tıklayınız.

5) “Genel Arama” seçeneğini işaretleyin.

6) “COVID-19 Aşı” seçeneğini işaretleyin.

7) “COVID-19 aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir.

"BEN ETTİM SİZ ETMEYİN"

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İBRAHİM Gülen, İstanbul’da bir sitede güvenlik görevlisi. 52 yaşında. 75 yaşındaki annesi Hasibe Gülen’i ‘fırsat bulup’ bir türlü aşıya götürmemiş. ‘Neden?’ diye soruyorum. Gülen “Bugün yarın diye diye bugüne vardık. Büyük hata. Annem bizimle yaşıyor, geçtiğimiz hafta bizi çok korkuttu. Hastalandı. Ben ve eşim çalışıyoruz. Ne kadar dikkat etsek de... Bilemiyorum ki... Belki de bizden kaynaklı bir şey oldu diye düşündük. Apar topar hastaneye gittik. Şükür ki virüs yokmuş. Yaşadığım endişeyi size anlatamam. Ya bir şey olsaydı... Hastanedeki hekimler yardım etti. Hemen randevu aldık. Haftaya aşılamasını yaptıracağız. Aman ihmal etmeyin. Ben ettim siz etmeyin” diyor.



















