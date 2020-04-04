İstanbul’da araç giriş çıkış yasağı başladı

İstanbul’un sınırları olan Kocaeli istikametindeki Şekerpınar, Trakya tarafındaki Silivri’de 26 uygulama noktasında kolluk kuvvetleri, şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine başladı. Ekipler, geceyarısından önce Anadolu Otoyolu’na giriş yapan araçların geçişine bir süre izin verdi.

00.01 itibarıyla ise şehrin giriş noktalarına bariyerler yerleştirilerek yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların transit geçişleri için yollar tek şeride düşürüldü. Ekipler genelgeye göre özel araçların kente giriş çıkışına izin vermedi, sürücüleri de bu konuda bilgilendirildi.

AA

İstanbul Valisi Yerlikaya Twitter'dan bildirdi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açıklanan istisnalar dışında diğer tüm araçların kente giriş ve çıkışının durdurulduğunu bildirdi. Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Bu gece 00.01 itibarıyla, İstanbul’un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında jandarma ve emniyet birimlerimiz, deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda sahil güvenlik tarafından, istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur." ifadesini kullandı.







