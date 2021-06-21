Türkiye İstanbul'da aşılanma oranı yüzde 51! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul'da aşılanma oranı yüzde 51! Vali Yerlikaya açıkladı

Türkiye

İstanbul'da aşılanma oranı yüzde 51! Vali Yerlikaya açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı. Yerlikaya, İstanbul'da 20 Haziran itibarıyla toplam 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldığını ve aşılamada yüzde 51'e ulaşıldığını açıkladı.

21 Haziran 2021, Pazartesi 15:28 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'da aşılama oranlarını açıkladı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibariyle, 1. doz: 5.235.899, 2. doz: 2.354.711, Toplamda 7.590.610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10.245.006. %51'e ulaştık." ifadelerini kullandı.



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