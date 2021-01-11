Türkiye İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı

Türkiye

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı

Kuraklık sorunuyla karşı karşıya olan İstanbul'da yağan yağmur az da olsa etkisini gösterdi. Cumartesi günü %19,16 olan barajlardaki doluluk oranı %21,13'e yükseldi. İstanbul'da hafta boyunca yağmur bekleniyor.

11 Ocak 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.

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Barajların doluluğu geçen yıl aynı dönemde %36,67 olmuştu

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,67 olan doluluk oranı bu sene yüzde 19,16 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar psikolojik sınır olarak yüzde 20'yi belirlerken, cumartesi günü başlayan sağanak yağış İstanbulluları sevindirdi.

Yüzde 1,97'lik artış var 

2 gündür aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 21,13'e kadar yükseldi. Bu veriler ise yüzde 1,97'lik artışa tekabül etti.

İstanbul'da bu hafta sağanak yağış bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre İstanbul'da hafta boyunca sağanak yağış ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu durum ise barajlardaki kritik seviyelerin üzerine çıkılacağı şeklinde değerlendirildi.

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