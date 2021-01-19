Türkiye İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Türkiye

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 09:00 itibari ile İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı.

19 Ocak 2021, Salı 10:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, gazeteci Hrant Dink’in ölüm yıl dönümü nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında bazı yolların trafiğe kapatıldığını açıkladı. Bugün saat 09:00 itibarıyla kapanan yollar ve alternatif güzergahlar ise şöyle;

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Bu kapsamda, Halaskargazi Caddesi Osman Bey Kavşak ile Harbiye Müze Işıklar arası, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Cadde girişi), Şafak Sokak, Pangaltı 2236 no’lu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Alternatif güzergahlar kapsamında ise Taksim'den gelen akım Vali Konağı Caddesi'ne yönlendirilecek, Şişli’ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Vali Konağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine yönlendirilecek, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirileceği belirtildi.

İHA


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