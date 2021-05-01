Türkiye İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Türkiye

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı!

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 01:33 Son Güncelleme:
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Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün saat 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatıldı ve alternatifi olan yollar aktarıldı.

Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi." şeklinde duyuruldu. Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

AA


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