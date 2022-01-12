Türkiye İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Türkiye

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteoroloji tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal’ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 13:12 Son Güncelleme:
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar, yağmaya başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi bekleniyor.



Kar yağışını izlemeye gelen Semra Şahingil, "Aydos Ormanı'na gelerek, kar yağışını kaçırmak istemedim. Günlerdir bu kar yağışını bekliyoruz. Burada çay, kahve ve sobada kestane yapıp keyfini çıkaracağız." dedi.

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca'nın bazı kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Gümüşpınar, İhsaniye, Binkılıç mahalleleri ve bazı köyleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

DHA

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