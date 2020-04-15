Reuters haber ajansı, Türkiye'de corona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir yoğun bakım ünitesini fotoğrafladı. Yoğun bakımdaki mesaisi sona eren hemşire Dilara Fahrioğlu.





Medicana International Hospital yöneticisi Çetin Köksal, aralarında 14 doktorun da bulunduğu 85 sağlık çalışanının corona virüse yakalandığı bilgisini veriyor.

Tamamen iyileşen 85 sağlık çalışanı yeniden hastaları tedavi etmek için görevlerine döndü. Bir hemşire, corona virüs hastası Mustafa Ak'a yemek yediriyor.

Onlardan biri olan hemşire Nihal Yavuz, tamamıyle koruyucu elbise giymiş bir şekilde ailesinin sağlığından endişe duyduğunu söylüyor:

"Ailelerimize corona virüs bulaştıracağız diye korkuyoruz. Bazılarımız ailelerinden uzak duruyor. Çok sıkı ve özveriyle çalışıyoruz. Evet, endişe duyuyoruz. Birçoğumuz corona virüs kaptı, aralarında ben de varım. Ailelerimizden 14 gün ayrı kaldık, sonra yeniden işe döndük. Bu işi yaptığımız için çok gurur duyuyoruz."

Covid-19 hastalığını yenen biyolog Abdullah Can Yüce, şimdi diğer hastaların tedavisinde kullanılması için kan veriyor.

Hemşire Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım ünitesine girmek için son hazırlıklarını yapıyor.

Bir başka odada ise yoğun bakım hemşireleri bir odada öğle yemeklerini yiyor.

Hastane yöneticisi Köksal, Pazar günü bile 20 doktorun yoğun bakımda çalıştığını aktarıyor:

"Normalde Pazarları fazla doktorumuz olmaz. Cumartesi de aynı."

Türkiye'de resmi verilere göre, 65 bin corona virüs vakasının yüzde 60'ı 16 milyon nüfuslu İstanbul'da görülüyor.

Geçen hafta sonu aralarında İstanbul'un da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içinde yaptığı açıklamayla yasağın bu hafta sonu da geçerli olacağını duyurdu.











