Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt’ta bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte alışveriş yapmaya gelen Murat Yıldırım kasaya gidip ödeme yapacağı sırada maske takmadan içeride alışveriş yapan bir kişiye uyarıda bulundu. Yapılan uyarıları dinlemeyen şahıs alışverişine devam etti. Bu sırada maskesiz vatandaş ile Yıldırım arasında sözlü tartışma meydana geldi. Mağazada bulunan vatandaşların da sağlığını tehlikeye atan şahıs, “Maskem yok devlet dağıtsın” dedi.

Bu sırada Murat Yıldırım'ın polis ekiplerini aradığını gören şahıs sinirlenerek adamın üzerine yürüdü. Market çalışanları kavgayı araya girerek önlemeye çalıştı. Polis ekiplerinin geleceğini öğrenen şahıs olay yerinden uzaklaştı. Çift, şahıstan şikayetçi olmadı.

“Maskesiz alışveriş yapmasın diye uyarıda bulundum"

İnsan sağlığını tehlikeye attığı için şahsa uyarıda bulunduğunu söyleyen Yıldırım, ancak şahsın kendisini tehdit ettiğini belirterek, ayrıca Cumhurbaşkanına ve devlete yönelik ifadelerde bulunduğunu öne sürdü.

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