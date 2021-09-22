İstanbul’da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. Denetimlerde cam filmi bulunan otomobil sürücülerine ceza kesildi.









TEM'DE ARAÇLAR DENETLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

1 KASIM 2019'DA YASAKLANMIŞTI

1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.



