İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Tek tek durdurdular! Sürücülere ceza yağdı
İstanbul'da ekipler TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araçlar durdurularak denetim yapıldı. Çakarlı araç kullanan otomobil sürücülerine ceza yağdı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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İstanbul’da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. Denetimlerde cam filmi bulunan otomobil sürücülerine ceza kesildi.
TEM'DE ARAÇLAR DENETLENDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.
1 KASIM 2019'DA YASAKLANMIŞTI
1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.