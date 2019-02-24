İstanbul Gaziosmanpaşa’da 13 yaşındaki Ş.Ç. adlı kız çocuğu, 28 Aralık 2017’de dershaneden eve geldiğinde ağlamaya başladı. Anne ve babası Ş.Ç.’ye neden ağladığını sordu. Ş.Ç. dershaneden eve dönerken bindiği otobüste bir kişinin 1.5 ay boyunca kendisine tacizde bulunduğunu anlattı.

BABA PLAN YAPTI

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre, baba K.Ç. bir plan yaptı. Baba - kız ertesi gün durağa gidip, birbirlerini tanımıyormuş gibi ayrı yerlerde otobüs beklemeye başladı. Bu sırada şüpheli Ümit K., kız çocuğu Ş.Ç.’nin yanına geldi. Çocuk, babası ve şüpheli otobüse bindi. Otobüste şüphelinin kızını taciz ettiğini gören baba K.Ç. “Sapık” diye bağırdı. Bunun üzerine yolcular, Ümit K.’yı önce dövdü sonra polise teslim etti. Mahkemede ifadesi alınan şüpheli bırakıldı. Soruşturma savcılığı iddianamede, Ümit K.’nın ‘sarkıntılık’tan 14 yıla kadar hapsini istedi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada Ümit K. (39) suçlamayı kabul etmeyerek “Benim de bir kızım var. Otobüsler kalabalık, bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim” dedi.

'CİNSEL TACİZİ TEKRARLADI'

Duruşma savcısı ise davanın ilk gününde sanığın eyleminin süreklilik arz ettiğini ve basit temastan ibaret olmadığından sarkıntılık düzeyinin üzerinde bulunduğunun altını çizerek, sanığın ‘cinsel istismar’ suçundan 21 yıldan 39 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Bunun üzerine mahkeme sanığın, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işlediği hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğunu ve sanığın kaçabileceğini göz önüne alarak tutuklanmasına karar verdi. Sanık Ümit K. duruşmada tutuklandı.