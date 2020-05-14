Hava kalitesindeki iyileşmenin, özellikle trafiğe çıkan araç sayısının azalmasıyla doğrudan ilgili olduğunu vurgulayan İBB Hava Kalitesi İzleme Merkezi sorumlusu Muhammet Doğan, “Emisyon kaynakları da azalınca hava kirliliği değerleri düşmüş oldu. Birçok ölçüm istasyonunda hava kirliliği değerlerinin yarı yarıya düştüğünü gözlemliyoruz” diye konuştu.

İstanbul genelinde özellikle rüzgarın kuvvetli estiği kuzey tarafında bulunan ilçelerin hava kalitesi daha iyi olduğunu söyleyen Doğan, “Trafiğin yoğun olduğu Bağcılar, Mecidiyeköy, Aksaray, Kadıköy ve Göztepe gibi ilçelerde hava kirliliği biraz daha yüksek olabiliyor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde bu ilçelerde de hava kalitesinin iyileştiğini görüyoruz” dedi.

Emisyon kaynaklı kirleticilerin hemen hemen hepsinde bariz bir azalma gözlemlediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:

“Bu azalmanın oranı kirleticiye göre değişiyor. Hava kirliliğinin azalmaya devam etmesi hareketliliğe bağlı, ne kadar az olursa hava kalitesi de iyileşmeye devam eder.”

Partikül madde PM10’un günlük 50 mikrogramın altında olması gerektiğini söyleyen Doğan, şöyle devam etti:

“İstanbul genelinde 1 Mart tarihinde 50 mikrogram seviyesinde olan PM10, 10 mikrogramlık azalmayla 20 Nisan gibi 40 mikrograma indi.”







