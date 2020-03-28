Türkiye İstanbul’da corona virüs tedbirleri kapsamında çocuklara da yasaklar geldi

İstanbul’da corona virüs tedbirleri kapsamında çocuklara da yasaklar geldi

Türkiye

İstanbul’da corona virüs tedbirleri kapsamında çocuklara da yasaklar geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

28 Mart 2020, Cumartesi 21:51 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi. Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.


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