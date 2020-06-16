İstanbul'da corona virüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza yağdı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam yapılan 'yeni normal' denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre corona virüs tedbirlerine uymayan 41 iş yeri ile 4 konaklama tesisine ceza kesildi.
16 Haziran 2020, Salı 12:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, "yeni normal"e uyulması konusunda kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da dün gece "yeni normal" kapsamında, Turizm İşletme Belgesi olanlar dahil 3 bin 241 işletme denetlendi, 41 iş yerine cezai işlem uygulandı. 102 konaklama tesisinin 4’üne işlem yapıldı. Kurallara uyalım, uymayanları 155 ve 156’ya bildirelim."
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