Türkiye İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı artırılacak

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı artırılacak

Türkiye

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı artırılacak

İstanbul Eczacı Odası, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 5 Aralık Cumartesi günü kentte nöbetçi eczane sayısının üç kat artırılarak hizmet verileceğini bildirdi.

02 Aralık 2020, Çarşamba 18:56 Son Güncelleme:
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İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi günü İstanbul'da nöbetçi eczaneler (sayıları 3 kat artırılarak) hizmet verecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19.00'a kadar çalışacak. Saat 19.00 sonrası ise normal günlerde olduğu gibi nöbet sistemiyle hizmet verilmeye devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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AA


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