Türkiye İstanbul'da değnekçi terörü! Suçüstü yakalandı...

İstanbul'da değnekçi terörü! Suçüstü yakalandı...

Türkiye

İstanbul'da değnekçi terörü! Suçüstü yakalandı...

Fatih'te cadde üzerindeki dubalı alana sivil araçlarını park etmek isteyen polis ekiplerine, dubaları kaldırarak park yeri gösteren ve 20 lira ücret talep eden kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Değnekçilik yaptığı tespit edilen kişinin polislerle konuştuğu o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

20 Ağustos 2021, Cuma 11:42 Son Güncelleme:
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Fatih Abdülezelpaşa Caddesi'nde yaptıkları denetimler kapsamında, sivil araçlarını cadde üzerinde dubalı alana park etmek istedi. Bu sırada polis ekiplerinin yanına gelen bir kişi, dubaları kaldırarak alana park edebileceklerini ve 20 lira ücret ödemeleri gerektiğini söyledi. Değnekçilik yaptığı tespit edilen M.D. isimli kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri ile değnekçilik yapan kişinin arasında geçen diyalog cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

M.D. isimli kişiye araç veya yaya trafiğine engel yaratacak şekilde düzenleme yapmak, duba koymak suçundan 652 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 'Korsan Otoparkçılık' (değnekçilik) suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Balat Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. 

Murat SOLAK - Ömer ÇETİNASLAN / DHA

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