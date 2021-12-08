Türkiye İstanbul'da dev denetim! Tek tek arandılar

İstanbul'da dev denetim! Tek tek arandılar

Türkiye

İstanbul'da dev denetim! Tek tek arandılar

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 35'inci 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde durdurulan araçlarda aramalar yapılırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

08 Aralık 2021, Çarşamba 23:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 35'inci Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve Yunus polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde cadde üzerinden geçen araçlar tek tek durduruldu.

Araçlarda aramalar yapılırken, araçtaki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Öte yandan güvenlik noktasından geçen taksiler de durdurularak kontrol edildi.

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
Sokak ortasında dehşet! Eski eşini bıçakladıValilik sürücüleri uyardı: Kar yağışı etkili oluyor


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bertie, Dublin ve sıradan bir yurttaş gibi…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
El hareketi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Murat Çelik
Aday anketindeki ikinci soru
Murat Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Şirin Sever
İranlı yönetmen Mecidi ile sinema sohbeti…
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yoğun sis kaza getirdi: 2 yaralı