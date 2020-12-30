Türkiye İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

Türkiye

İstanbul’da dolunay manzarası göz kamaştırdı

Yılın son dolunayının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğuşunda oluşan muhteşem manzara hayran bıraktı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 22:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı. Boğaz'da yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın göz kamaştıran manzarasını hayranlıkla izleyip fotoğrafını çekti. Günün kararması ve köprünün ışıklarının açılması sonucu dolunay; vapurlar, martılar ve deniz ilgi odağı oldu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL (İHA)

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