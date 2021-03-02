İstanbul'da eczanelerden normalleşme paylaşımı
Normalleşme adımları sonrası İstanbul Eczacılar Odası'ndan çalışma saatleri hakkında bir açıklama yapıldı.
02 Mart 2021, Salı 14:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 5 Aralık 2020 tarihi itibariyle uygulamaya başladığımız cumartesi günleri nöbet sistemimiz sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.