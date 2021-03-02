Türkiye İstanbul'da eczanelerden normalleşme paylaşımı

İstanbul'da eczanelerden normalleşme paylaşımı

Türkiye

İstanbul'da eczanelerden normalleşme paylaşımı

Normalleşme adımları sonrası İstanbul Eczacılar Odası'ndan çalışma saatleri hakkında bir açıklama yapıldı.

02 Mart 2021, Salı 14:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden 5 Aralık 2020 tarihi itibariyle uygulamaya başladığımız cumartesi günleri nöbet sistemimiz sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09:00-19:00 saatleri arasında hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.


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