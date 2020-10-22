Hazerfen Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, canlı yayında şu bilgileri verdi:

'Çevredeki vatandaşlar olay yerine ulaştı. Uçağın içinde 1 pilotun olduğu ve onun da yaralı olduğu öğrenildi. Teyide muhtaç bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Düşen uçağın içinde sadece pilotun olduğu yönünde bir bilgi var bizde. Pilot da az önce uçaktan çıkarıldı ve hayatta olduğu bilgisi ulaştı. Şu an itfaiye ekipleri olay yerinde. Pilot yaralı bir şekilde uçağın enkazından çıkarıldı ve hastaneye sevkedildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür" denildi.





x





Kazayı gören Uğur Önver, ''Yetkililer ve ekipler de olay yerine ulaştıktan sonraki görüntü bu. Artık profesyonel bir müdahale gerçekleşiyor'' diye konuştu. Yine görgü tanıklarından Mehmet Değirmenci, ''Maalesef bu üzücü olaya tanık oldum. Olay yerine ekipler yeni ulaşmışlar. Olayın 11.00-11.05 civarında olayın olduğunu düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla uçağın burnu maalesef toprağın içine girmiş. İnşallah ölen ya da yaralanan yoktur ama umutsuzum. Uçak düştükten sonra görüntüyü 11.07 civarında çektim. Yangın ya da dumanla ilgili herhangi bir şey yok. Orası tarım yapılan bir yer zaten. Kayalık bölge de değil. Maalesef uçak çakılmış durumda'' ifadelerini kullandı.

Kazayı gören Mehmet Mert, ''11.00 civarında Hadımköy üzerinden gişelerden çıktım, viyadükten geçerken uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Önce tam anlamadım. Hemen arkadaşları aradım. O andan görüntü de bulduk biz. 2 kişinin olduğu, eğitim uçağı olduğu anlaşıldı. Olay yerinde durmadım. Uçak havadayken gördüm. Viyadükten sağa doğru kaydı. Tam olarak kestiremedim, kazaya sebebiyet vermemek için. Nereye düştüğünü görmedim. Uçak havadayken yere düşmek üzere olduğunu gördüm. Araç kullanırken farkettim. Uçağın sağa doğru kaydığını gördüm. Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi.

DHA