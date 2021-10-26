Türkiye İstanbul’da feci olay! Scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi…

İstanbul’da feci olay! Scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi…

Türkiye

İstanbul’da feci olay! Scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi…

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Elektrikli scooter kullanan bir kadın İETT otobüsünün altında kaldı. Otobüsün ezdiği scooterlı kadın ağır yaralandı.

26 Ekim 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.



Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye’nin yeni bir Merkel’e ihtiyacı var
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Güneşli bir sonbahar… Biz nerelerdeyiz?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kurt ve kuzu
Rauf Tamer
Banu Şen
Doğanın cömert davrandığı sanayi ve kültür kenti: Denizli
Banu Şen
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Pandemide kış uyarıları
Murat Çelik
Şirin Sever
Dijital bir mecrada ‘Hamlet’ izlemek…
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Komşusunun gerçek yüzünü öğrendi! Kadın avukat yıkıma uğradı