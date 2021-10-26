İstanbul’da feci olay! Scooter kullanan kadını İETT otobüsü ezdi…
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Elektrikli scooter kullanan bir kadın İETT otobüsünün altında kaldı. Otobüsün ezdiği scooterlı kadın ağır yaralandı.
26 Ekim 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
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Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / DHA