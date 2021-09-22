İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından , Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ali TİNBEK / DHA