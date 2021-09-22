Türkiye İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Türkiye

İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 09:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından , Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Ali TİNBEK / DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Adana'da 22 adrese eş zamanlı operasyon: 37,8 milyon liralık vurgun!