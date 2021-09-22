İstanbul'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...
FETÖ'nün finans merkezi olduğu öne sürülen Kaynak Holding'in yöneticilerinin kurduğu belirtilen güvenlik şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
22 Eylül 2021, Çarşamba 09:08 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından , Kaynak Holding yöneticilerinin ortak olarak kurduğu Hisar Güvenlik isimli şirket çalışanlarına yönelik yapılan operasyon yapıldı.
FETÖ soruşturması kapsamında yapılan operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ali TİNBEK / DHA
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