Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil önleyici ekipleri, muameleci olarak iş takibi yaptıkları araç muayene istasyonunda, silahlı ve bıçaklı kavga olaylarının failleri oldukları tespit edilen 2 kardeşi takibe aldı.

M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu ve kardeşi E.N. ile birlikte, farklı suçlardan çok sayıda poliste kayıtları bulunduğu belirlendi.

KOVALAMA SONUCU YAKALANDILAR

Polis, muayene operasyonu girişinde otomobilleriyle bekleyen M.A.yı yakalamak için harekete geçti.

Polisleri fark eden M.A., otomobili sürerek kaçmaya başladı. Bu sırada polislerden bir otomobilin ön kapı camından içeri atladı. Bu sırada şüpheli kardeşi E.N. de otomobile bindi. Diğer polislerin tüm durdurma çabalarına karşın şüpheliler, içinde bir polis olduğu halde araçlarıyla kaçmaya başladı.

Diğer polisler ile yaşadıkları kovalamaca sonucu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

POLİSİN CAMDAN ATLAMA VE ŞÜPHELİLERİN KAÇMA ANI KAMERADA

Olay anı saniye saniya güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir polisin otomobilin ön kapı camında içeri atladığı, diğer şüphelinin de otomobile bindiği ve polislerin çevrelediği otomobilin hızla olay yerinde uzaklaştığı görülüyor.

Ardından diğer polislerin kendi araçlarına binerek şüphelilerin arkasından gittikleri kameraya yansıyor.

DHA-İHA