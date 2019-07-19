Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre İstanbul'da bugün gökyüzünün açık olması bekleniyor.

YAZ SICAKLARI GERİ DÖNÜYOR

Özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana devam eden serin ve yağışlı hava yerini yeniden yaz sıcaklarına bırakacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da hafta sonu hava açık ve sıcak olacak. Sıcaklık cumartesi günü 29 pazar günü 30 derece olacak. Yeni haftada da sıcaklıklar yükselmeye devam edecek, yağmur yok.

RÜZGARA DİKKAT!

İstanbul'da hava sıcaklığı yükseldi ancak rüzgar hala kuvvetli esmeye devam ediyor. Hafta sonu da rüzgarın 30 kilometre düzeyinde esmesi bekleniyor. (Posta)

İŞTE İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: