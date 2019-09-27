İstanbul’da hayvanlar sahipsiz değil

ŞEBNEM BER - POSTA

SARIYER: 24 NOKTAYA MAMA MATİK

Sarıyer Belediyesi, ilçenin 24 noktasına mama matik yerleştirdi. Mama matiklerde, gözlerden birine pet şişenin içinde kalan su dökülürken, diğer gözden de pet şişe bırakılıyor. Dökülen su, su haznesine giderken atılan pet şişe de yem haznesine mama bırakılmasını sağlıyor. Böylelikle hem pet şişelerin yeniden geri dönüşümü sağlanıyor hem de hayvanların açlık ve susuzluğu gideriliyor. Geçici Bakımevi’nde de hayvanların tedavisi yapılıyor.

KADIKÖY ‘SATIN ALMA SAHİPLEN’ KAMPANYASI

Kadıköy Belediyesi’nin Acıbadem Mahallesi’nde Evcil Hayvan Sağlığı Merkezi, Ataşehir’de ‘Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ bulunuyor. Kedilere hizmet veren Acıbadem’deki merkezde günde ortalama 50 hayvanın bakımı yapılıyor. Köpeklerin tedavi ve bakımları ise Ataşehir’deki merkezde yapılıyor. Sahipli hayvanlar için de ücretsiz kuduz aşısı yapılıyor. ‘Satın Alma Sahiplen Kampanyası’ ile ayda 15-20 kedi ve köpeğin sahiplendirildiğini belirtelim.

GÜNGÖREN: EVCİL HAYVANLARA ÜCRETSİZ VETERİNERLİK

Belediye, her ay sokak hayvanları için yem dağıtıyor. Ayrıca hem evcil hem de sokak hayvanları için ücretsiz veterinerlik hizmeti veriyor. Bu hizmetler arasında; muayene, kuduz aşısı, ilaç tedavisi var. Yaralı ve hasta hayvanlar için konaklama ve bakım hizmeti de sunuluyor. İlçedeki parklara sokak hayvanlarının konaklayıp, beslenebileceği kedi evleri yapılıyor.

ŞİŞLİ: HAYVAN HAKLARI İÇİN EĞİTİMLER VERİLİYOR

Rehabilitasyon ve kısırlaştırma merkezinde; kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve cerrahi operasyonlar yapılıyor. Ayrıca bölgedeki okullarda çocuklara hayvan sevgisi, yaşam hakkına saygı, zor durumdaki canlılara yardım etmenin önemi konularında eğitimler veriliyor. Şişli’de yaşayan hayvan sahipleri can dostlarını merkeze getirerek ücretsiz mikroçip taktırabiliyor.

KARTAL: SULUK PROJESİ

Hayvanların sağlıklarının korunması ve üremelerinin kontrol altına alınması için kısırlaştırma, aşılama ve tedaviler Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı’nda yürütülüyor. İstanbul’da bir ilk olan şamandıralı suluk projesiyle, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla şebeke suyu bulunan parklara suluk yerleştiriliyor. Belediyenin ödüllü suluk projesiyle hem sokak hayvanlarının susuz kalmaması sağlanıyor hem de atıklar değerlendiriliyor.

SANCAKTEPE: 7/24 SU TAKVİYESİ

İşaretsiz (kulak küpesiz) hayvanlar toplanarak aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları yapılıyor. Belediye ekipleri, belirli noktalara konulan mama ve su kaplarına düzenli olarak mama ve su takviyesi yapıyor.

TUZLA: HER YERE KEDİ EVİ

Tuzla’da sokak hayvanlarına teşhis, tedavi, aşılama, rehabilitasyon yapılıyor. Beslenmeleri için mahalle, sokak ve parklara mama kapları ve suluklar kurulurken; ilçenin farklı bölgelerine 50 kedievi yerleştirildi. Hayvanları beslemeye gönüllü 274 hayvansevere mama veriliyor. Tuzla Belediyesi, evcil hayvanlar için de Pati Park kurdu. Burada köpeklere 10 farklı eğitim veriliyor. Köpek sahipleri parkı istedikleri zaman kullanabiliyor.

BEŞİKTAŞ: TAM TEŞEKKÜLLÜ MERKEZDE TEDAVİ

Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım, beslenme ve isteyen kişilere sahiplendirme çalışmaları yapılıyor. Merkezde; 3 kedi bakım odası, 1 köpek bakım odası, enfeksiyonlu hasta odası, karantina odası, 1 tam teçhizatlı operasyon odası, röntgen odası, ilaç odası, CR röntgen cihazı, sterilazatör ve hemogram cihazı var.

ÇEKMEKÖY: SAHİPLENMEK İSTEYENLER BURAYA!

Çekmeköy’de sokak hayvanları aşılanıyor. Yaralı hayvan ihbarlarında mahallelerden alınan hayvanların bakım evinde tedavileri yapılıyor. Hayvanlar ormanlık bölgelere sıkça terk edildiği için bulundukları bölgelere düzenli olarak mama götürülüyor. Köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlar ise misafir edilerek hayvanlarla tanıştırılıyor.

MALTEPE: KÜPESİZ HAYVAN KALMADI

Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi’nde hayvanların tedavi ve bakımı yapılıyor. Ayrıca kısırlaştırma, çip yerleştirme, aşı gibi hizmetler veriliyor. Dağlık bölgeler ve ormanlık alanlardaki beslemeler yapılıyor. Geçen yıl kısırlaştırma yapılan kedi sayısı bin 700, muayene yapılan hayvan sayısı da yaklaşık 12 bindi. Maltepe’de köpeklerde küpesiz, yani kısırlaştırılmamış hayvan kalmadı.

ESENYURT: AMBULANSLA GECE NÖBETİ

Esenyurt’ta Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi var. Merkezde aşı, kısırlaştırma gibi işlemler yapılıyor. Merkez, 110 noktada kedi, köpek evi ve besleme yeri de bulunduruyor. Sahipli hayvanlara devlet destekli temin edilen kuduz aşısı ücretsiz yapılıyor. Belediye bünyesindeki 2 acil hayvan ambulansı ile gece 12.00’ye kadar hizmet veriliyor.

GAZİOSMANPAŞA: PARKLARA MAMA KAPLARI

Gaziosmanpaşa’da hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlar tedavi ediliyor. İlçenin 100 farklı noktasına yuvalar yerleştirildi. Park ve yeşil alanlarda da beslenme noktaları oluşturuldu. Evcil hayvanların tüm aşılarını belediye yapıyor. Öte yandan belediye son bir yıl içinde 122 hayvanı sahiplendirdi.

ZEYTİNBURNU: HER PAZARTESİ SICAK BİR YUVA

’Her şey Tamam Eksik Olan Yuvam’ projesiyle, sahipsiz hayvanlar her pazartesi yeni yuvalara kavuşturuluyor. Sahiplendirme sonrasında ise 6 ay boyunca ücretsiz veterinerlik hizmeti veriliyor. Bakımevinde tedavi, kısırlaştırma, aşılama işlemleri yapılıyor. Sokaklara hayvan evleri, mama ve su kapları yerleştirilerek kontrol ediliyor.

ÜMRANİYE: ÇOK SAYIDA BESLENME NOKTASI

İlçenin çeşitli noktalarına suluklar yerleştirilerek, hayvanların susuz kalması engelleniyor. Belli bölgelerde yoğunlaşan hayvanların yiyecek ihtiyacı için beslenme noktaları oluşturuldu. Hasta ve yaralı sokak hayvanları, rehabilitasyon merkezinde tedavi ediliyor. Yüzlerce noktaya da kedi, köpek evleri yapıldı.

BEYLİKDÜZÜ: AĞAÇLARA KUŞ EVLER

Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hayvanlar 5 yıldızlı otel konforunda bakılıyor. Merkezde 742 hayvana barınak hizmeti veriliyor. Belediye, son bir yılda 310 hayvanın sahiplendirilmesini sağladı. Ayrıca son bir yılda 156 kedi evi parklara ve site bahçelerine yerleştirildi. Belirli noktalardaki ağaçlara da kuş evleri konuldu.

ÜSKÜDAR

Üsküdar’da Geçici Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde; 1 kedi tedavi birimi, 1 enfeksiyonlu tedavi ünitesi, kanatlı hayvan tedavi üniteleri, ameliyathane gibi bölümler var. Öğrencilerde hayvan sevgisi bilinci oluşturmak için merkeze geziler düzenleniyor.

SİLİVRİ

İlçenin 55 yerine ise beslenme ve su noktaları yerleştirildi. Ekipler her gün bu noktalara dağıtım sağlıyor. Her yıl için farklı renk seçeneği ile aşı kontrolü yapılıyor. Yakalama, müşahede etme, kısırlaştırma, işaretleme (kulak küpesi ve mikroçiple), aşılama ve sahiplendirme çalışmaları yapılıyor.

ATAŞEHİR

Uygun noktalara kedi evleri ve otomatik su istasyonları kuruluyor. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklar için hayvan sevgisi ve köpeklerle güvenli iletişim eğitimleri düzenleniyor. 2015’ten bugüne kadar 32 bin 600 öğrenci bu eğitime katıldı ve Hayvan Dostu Sertifikası aldı.