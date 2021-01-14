Türkiye İstanbul’da imar yönetmeliğinde değişiklik! Artık zorunlu olacak

İstanbul’da imar yönetmeliğinde değişiklik! Artık zorunlu olacak

Türkiye

İstanbul’da imar yönetmeliğinde değişiklik! Artık zorunlu olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ocak ayı meclis toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda İstanbul’da İmar Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Buna göre İstanbul’da bin metrekare üzeri yapılarda ve 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda sarnıç sistemi ile suların toplanması zorunlu hale getirildi.

14 Ocak 2021, Perşembe 21:41 Son Güncelleme:
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Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda İstanbul ile ilgili önemli bir karar alındı. İstanbul’da son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle bin metrekare üzerindeki parsellerde, kamu yapılarında, alışveriş merkezi ve 5 bin metrekareyi geçen ticari yapılarda binaları zemin suyundan korumak, bahçe sulamak, otomobil yıkama gibi işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin sularının zemin altında oluşturulacak bir sarnıçta toplanması zorunlu hale getirildi.

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Ocak ayı ikinci meclis toplantısında kabul edilen karar ile ilgili olarak Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İklim değişikliği çerçevesinde yaşanacak çevresel sorunların en başında olanlardan bir tanesi de kuraklıkla karşı karşıya kalma riski.

Bin metre üzerinde olan parsellerdeki yapılaşma ve avm gibi büyük yapılarda çatılardaki suyun sarnıçla zeminde kullanılarak kullanım suyu olarak İstanbullulara hizmet etmesi içim imar yönetmeliğinde bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin hem çağın şehir tasavvuru açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum Hem de çevresel bilinç açısından çok önemli bir hamle olduğunu düşünüyorum İstanbullulara hayırlı olsun" diye konuştu.

DHA

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