Türkiye İstanbul'da inanılmaz olay! 6.kattan düştü burnu bile kanamadı...

İstanbul'da inanılmaz olay! 6.kattan düştü burnu bile kanamadı...

Türkiye

İstanbul'da inanılmaz olay! 6.kattan düştü burnu bile kanamadı...

Sultangazi'de 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, park halindeki otomobil ön camından koltuğunun üzerine düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çocuğun dedesi Faik Karagöz, '6. kattan düşüp önce cama çarpıyor sonra koltuğun üzerine düşüyor. Burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'ın büyük bir hikmeti' dedi.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News



Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 2 yaşındaki Selim Karagöz, 6. katta çıktığı sehpa üzerinden dengesini kaybederek, park halindeki otomobil ön camına çarpıp camı kırarak, otomobilin ön yan koltuğunun üzerine düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Selim Karagöz tedavisinin ardından normal servise alındı. Mucizevi bir şekilde kurtulan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

'6. KATTAN DÜŞÜYOR BURNU KANAMADAN KURTULUYOR'

Çocuğun dedesi Faik Karagöz yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlatarak, "Bebeğimiz 2 yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklar ile oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6. kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah'ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Ben camide Cuma Namazı kılacaktım. Gelinim telefon açtı bende geldim. Şu anda durumu çok iyi. Yoğun bakıma alınmıştı 24 saat sonra çıktı. Şu anda serviste şu anda çok iyi maşallah. Cuma günü hürmetine, ramazan ayı hürmetine Allah bize bağışladı. 6 kattan aşağı düşüyor burnu bile kanamadan kurtuluyor. Allah'u teâlâ sanki onu meleklerle onu oraya bırakıyor" dedi. 

'MASANIN ÜZERİNE TIRMANIP KENDİNİ AŞAĞIDA BULUYOR'

Bebeğin düştüğü binanın sakinlerinden Ali Efe Baytemur ise, "Balkonun hemen önüne masa koymuşlar. Küçük çocuk nerden bilsin, masanın üzerine tırmanıp kendini aşağıda bulmuş. Arabanın üzerine düşüyor. Kimi kabloya takıp düştü diyor, kimi direk aşağıya düştü diyor. Sonrasında inşaatta çalışan arkadaşlar vardı arabaya alıp götürdü. Tedavi süreci başladı" ifadesi kullanıldı. Sokakta esnaf olan Halil Biltek de, "Çocuk şoktaydı kafasında birkaç çizik vardı camlardan dolayı başka da bir şeyi yoktu. Arabanın camına çarpıp arabanın içine koltuğa düşmüş. Aldığım habere göre durumu iyi" dedi. 

Emin YEŞİL - Vedat BAYRAKTAR / DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mis kokan şehirler
Banu Şen
Hakan Çelik
İhtiyatlı iyimserlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Terör ve Şube
Rauf Tamer
Şirin Sever
Hadi gülün, bugün Dünya Kahkaha Günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ayvalık’tan mesaj var: Kapanma tatil değil
Murat Çelik
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sarallar suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı