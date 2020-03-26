İstanbul’da ışıklı trafik levhalarıyla "Evde kal" çağrısı
İstanbul’da ışıklı trafik levhalarıyla vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
26 Mart 2020, Perşembe 21:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya destek sürüyor. Bu kapsamda Kovid-19’la mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki trafik sinyalizasyon sistemleri yakınlarında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ışıklı trafik levhalarına "Hayat eve sığar, evde kal", "Birlikte başaracağız" ve "Hepimiz için evde kal" yazıları yerleştirildi.
AA
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