İstanbul'da büyük ölçüde yollar açılırken Hadımköy'de Kar esareti hala devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar Hadımköy'de yol kapalı olduğundan araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler.





CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş, "Uzun kuyruk ve araçların bekleyişi devam ediyor. Bu noktada saatlerdir bekleyen insanlar var. İnsanlar araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler. Bekleyiş hala devam ediyor. Yolun ön kısmı kısmen açıldı, terk edilmiş bir minibüs vardı, o minibüs çekici tarafından çekildi. Yolun açılabilmesi için bariyer kırıldı" dedi.

'40 SAAT BEKLEYEN VARDI'

Bozkuş, "Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkanlar bu noktada mahsur kaldılar diyebiliriz. Araçlarını bırakıp yürüyerek devam etmek zorunda kaldılar. Burası Hadımköy bağlantı yollarından biri... Burada zor anlar yaşandı. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"YOL BÜYÜK ORANDA AÇILDI"

Bozkuş, "Yol büyük oranda açıldı. Hadımköy'den bağlantı yoluna gidiş açıldı. Çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Yol boyunca bırakılan araçlar var, sahipleri bulunamayan araçlarla dolu burası. Karşı şerit, Hadımköy merkeze giden yol tamamen açıldı" dedi.

Yolda bırakılıp alınmayan araçlar nedeniyle Hadımköy yolundan Trafik sıkışıklığı meydana geldi. 4 saattir yolda olduklarını söyleyen sürücüler biran önce yolun açılmasını bekliyor. 4 saattir yolda olduğunu belirten Ahmet Yılmaz, "Kar yağmıyor ama yollar yine de açılmıyor. Stop ettik bekliyoruz" dedi.

Çalışmaların yetersiz olduğunu söyleyen Selim Altın, "14 saattir yoldayım. Arabaya idrarımı yapmak zorunda kaldım. Bu nasıl çalışma anlamadık. Dünyada bir tek Türkiye'ye mi kar yağıyor. Diğer ülkelerde bu sorun nasıl çözülüyor örnek almalıyız. Şu saat oldu hala yolu açamıyorlar" diye konuştu.

ARNAVUTKÖY'DE BEYAZ ESARET: DİYALİZ HASTASI 5 KİLOMETRE BATTANİYEYE SARILI TAŞINDI

Kar yağışının en çok etkili olduğu yerlerden olan Arnavutköy'de dün yollar kapandı, araçlar trafikte kaldı. Bolluca Mahallesi'nde yaşayan ve diyalize girmesi gereken 62 yaşındaki Osman Yüksel'de kapanan yollar nedeniyle hastaneye gidemedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ve polisler de gelemedi. Yakınları da son çare olarak hastaneye gidemeyen Yüksel'i battaniyeye sararak taşıdı. Yüksel, yaklaşık olarak 5 kilometre boyunca battaniyeye sarılı olarak taşındı. Yüksel, yaklaşık 4 saat sonra diyaliz merkezine ulaştı.

"HİÇBİR YETKİLİ YARDIM ÇAĞRIMIZA KULAK VERMEDİ"

Osman Yüksel'in oğlu Muhsin Yüksel, "Babamın dün saat 15.00'da diyalize girmesi gerekiyordu. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle kendisini diyaliz merkezine götüremedik. Babamın durumu ağırlaşmaya başlayınca ambulans ve polis ekiplerine Haber verdik. Kapanan yollardan dolayı hiçbir yetkili yardım çağrımıza cevap veremedi. Çareyi kendi imkanlarımızla battaniyeye sararak babamızı diyaliz merkezine götürmeye karar verdik. Yaklaşık 5-6 kilometrelik yolu vatandaşlarımızın da yardımıyla yürüyerek geldik" dedi.

"TAMAM DOĞAL AFET AMA YOLLARDA HİÇBİR ÇALIŞMA YOK"

Muhsin Yüksel yaşananların doğal afet olduğunu ancak dünden beri yollarda hiçbir çalışmanın yapılmadığını belirtirken diyaliz merkezinde de mahsur kalan hastaların olduğunu da söyledi.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA)







